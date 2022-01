El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va garantir ahir que el seu partit té i tindrà un compromís «explícit» amb el català, i va assegurar que la formació serà activa en la recerca d’un consens. En la cloenda de les Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya, va reivindicar el compromís catalanista del PSC, també amb visió europeista i reconeixent que el castellà «també» és llengua pròpia de Catalunya.

Illa va reivindicar que la defensa del català «no ha de ser atacar el castellà» i permetre també que tothom que ho vulgui es pugui desenvolupar en castellà. En tot cas, va afirmar que ni l’immobilisme ni sortir de l’estat de dret són solució per a la situació actual, i al mateix temps va reclamar despolititzar-la.

El líder socialista va criticar arguments com l’«això no es toca» perquè va afirmar que tant la realitat com les percepcions subjectives han canviat. Va afegir que el millor hauria estat que no hi hagués hagut judicialització sobre el tema, però va considerar que seria un error negar que ha estat així.

Segons ell, s’haurien de trobar camins «amb intel·ligència» amb l’objectiu d’assolir un consens. A més, va dir que la millor defensa del català és «desvincular-lo» de qualsevol aposta política o assoliment de sostres institucionals.

Seguint el títol de les jornades, Illa va fer una crida a buscar un consens social perquè el català ha de ser de tots: «Pensem el que pensem i tinguem el projecte polític que tinguem». Per a Illa, les jornades han estat molt simbòliques i han de servir com a exemple de «passes modestes» per trobar el camí de sortida a la situació actual.