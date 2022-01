La Unió Europea i els Estats Units estan treballant per garantir el subministrament «continuat» i «suficient» de gas natural a Europa en plena crisi amb Rússia. En un comunicat conjunt, ambdues parts apunten que estan explorant com assegurar el subministrament energètic a través de «diverses fonts» per respondre a possibles «xocs» derivats d’una escalada del conflicte entre Ucraïna i Rússia. «Estem compromesos a intensificar la cooperació energètica», han apuntat en un text en què asseguren estar estudiant opcions perquè el continent europeu pugui tenir un «subministrament energètic fiable i assequible». Amb Rússia com el principal subministrador de gas natural a la Unió Europea, el club comunitari i els Estats Units fan una crida als grans productors d’energia a «sumar-se per garantir que els mercats d’energia globals són estables i amb prou subministrament».

La dependència energètica és una de les principals armes de Rússia. El 41% del gas que es consumeix al club comunitari ve d’aquest país. El problema és encara més gran en el cas de països com la República Txeca, Letònia, Hongria, Alemanya i Itàlia, entre d’altres, on la xifra de consum de gas rus és encara més elevada. En canvi, Espanya depèn més del gas que arriba d’Algèria i només el 10,42% del consumit el 2020 venia de Rússia.