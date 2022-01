Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir ahir puntualment per separar grups d’ideologia contrària a Badalona, on Vox va instal·lar una carpa al matí. Desenes de persones de col·lectius anomenats antifeixistes s’hi van intentar apropar, però els Mossos van evitar el contacte entre les dues parts. Es van viure alguns moments de tensió i els agents van haver de separar per la força algun dels concentrats sense que es produïssin incidents de gravetat.

Paral·lelament, representants de Cs, PP, Vox i l’entitat Escola de Tothom van fer pinya ahir al mercat del barri del Remei de Vic per demanar «posar fi» a la immersió lingüística a l’escola. Els partits i l’entitat exigeixen l’execució immediata de la sentència que obliga les escoles a fer el 25% de les classes en castellà. La presència de les forces constitucionalistes a Vic va ser precedida per la polèmica generada arran de l’oposició de l’Ajuntament perquè PP, Cs i Escola de Tothom posés carpes informatives sobre el model lingüístic. Tant l’entitat com els partits van acusar el consistori de «sectarisme» en un matí sense incidents malgrat les expectatives generades pel gran desplegament policial i la gran presència de mitjans de comunicació. De fet, la portaveu d’Escola de Tothom, Ana Losada, es va mostrar molesta pel fet que es pensés que la seva presència a Vic podia generar «tensió» a la ciutat. «Només venim a informar que hi ha una sentència que s’ha d’aplicar i a animar les famílies a sumar-se a la demanda col·lectiva», va explicar. Losada va reivindicar la fi de la immersió com una victòria per a la «igualtat de drets lingüístics». L’entitat, però, assumeix que la Generalitat «desobeirà» la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i avisa el Govern espanyol que haurà d’actuar a Catalunya per evitar que l’estat de dret es posi en «greu risc». «L’escola ha de canviar i la immersió ha d’acabar», va insistir Losada, que va celebrar l’acceptació que té la seva proposta. Segons l’entitat, ja s’han superat les 300 adhesions a la demanda col·lectiva contra la immersió. En la mateixa línia es van posicionar els partits polítics que ahir van fer acte de presència a Vic per donar suport a l’entitat que promou la fi de la immersió lingüística a l’escola. El líder provincial del PP, Manu Reyes, va reclamar que hi hagi un «canvi en el sistema educatiu» i que «es planti cara al separatisme».