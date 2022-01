El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha refermat el seu compromís amb Junts per Catalunya i ha mostrat la voluntat d’afiliar-se a la formació. «La meva etapa política, duri el que duri, vull que estigui marcada per l’honestedat política, i crec que el més honest i conseqüent és afiliar-m’hi. No hi ha cap data, però algun dia ho faré», va assegurar Giró en una entrevista dominical a El Punt Avui. «A mi em van nomenar conseller d’Economia a proposta de Junts, represento Junts al Govern i assisteixo al consell nacional de Junts. Per tant, substancialment ja soc de Junts», va recordar el titular d’Economia, que va tornar a mostrar els seus dubtes sobre la taula de diàleg: «No hi ha taula entre governs que permeti resoldre el conflicte».

«Quan es va començar a parlar de la taula de diàleg i de quines persones hi anirien de Junts, vaig trucar al secretari general de Junts per dir-li que jo no volia ser-hi», va apuntar Giró.