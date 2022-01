La sang no arribarà al riu, si més no de moment. Això és el que es desprèn de les declaracions fetes ahir per Serguei Lavrov, ministre d’Exteriors rus. A la negativa dels Estats Units d’entrar a negociar ni tan sols les exigències de seguretat plantejades pel Kremlin –vetos a l’ingrés d’Ucraïna a l’OTAN i als desplegaments militars de l’aliança als països de l’antic bloc comunista–, la part russa va respondre demanant a Brussel·les explicacions sobre «com materialitzaran les promeses de no reforçar la seva seguretat en detriment de la dels altres», va afirmar el responsable rus.

Amb els Jocs Olímpics d’Hivern a Pequín a punt de començar, sembla que l’amenaça d’un conflicte armat es dissipa, com a mínim de forma temporal.

«Avui mateix enviarem un requeriment oficial als nostres col·legues a l’OTAN i l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE); si no volen reforçar la seva seguretat en detriment de la dels altres, que ens expliquin com ho faran», va afirmar el cap de la diplomàcia russa.

Un altre cop, Moscou insisteix que tot el que es pugui acordar sigui «legalment vinculant». «Volem compromisos» per escrit «que garanteixin la seguretat de tot el continent europeu de manera equitativa, amb una atenció equilibrada als interessos legítims russos», va continuar. «Volem bones relacions, equitatives i de respecte amb els Estats Units, així com amb tots els països del món», va concloure el cap de la diplomàcia russa.

La cita olímpica

Aquestes declaracions, així com les realitzades divendres pel mateix líder del Kremlin assegurant que el seu país mantenia oberta la via diplomàtica, redueixen, si més no sobre el paper, la possibilitat d’un conflicte a curt termini. La imminència de la cita olímpica a la capital xinesa, del 4 al 20 de febrer, també suposa a priori un nou obstacle per a qualsevol actuació militar. Analistes i dirigents polítics dubten que Putin estigui disposat a incomodar el líder xinès llançant una operació militar que sens dubte eclipsaria mediàticament uns jocs als quals precisament el líder rus ha promès anar-hi. «Xi Jinping no estaria gaire feliç si Putin decideix envair Ucraïna en aquell moment», va declarar la vicesecretària d’Exteriors nord-americana, Wendy Sherman. El comportament del president rus davant del seu homòleg xinès ofereix una pista sobre la naturalesa de les relacions entre tots dos: mai no el fa esperar quan té prevista una trobada o una reunió amb ell, a diferència del que ha passat amb altres líders occidentals, inclòs l’expresident Donald Trump.

Això no vol dir que Moscou estigui de moment disposat a iniciar la desescalada i a retirar tropes de les proximitats de la frontera que comparteix amb Ucraïna. Més aviat tot el contrari. El dispositiu militar ha estat reforçat aquests últims dies amb l’enviament de material bèl·lic a Bielorússia, país veí d’Ucraïna i estret aliat del Kremlin, des d’on s’especula que podria procedir un primer atac.