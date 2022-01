Vint-i-vuit colles castelleres van participar en la Trobada de les Decennals de Valls, una jornada important per al món casteller. 3.290 camises van omplir el passeig de l’Estació de Valls, on es va traslladar la trobada excepcionalment, i on les colles van aixecar pilars simultanis en tres rondes, majoritàriament, a més d’algun castell de set.

Els amfitrions, la Vella i Joves Xiquets de Valls, van agrair l’esforç de les colles participants i la van reivindicar com «el punt de partida» d’una temporada on esperen viure el fet casteller amb «normalitat». Colles, com la de Vilafranca, van aprofitar per reivindicar suport i recursos a les administracions per resistir la sotragada de l’aturada de dos anys de pandèmia. Tot i que inicialment 83 colles amb més de 8.000 castellers d’arreu dels Països Catalans havien confirmat la seva assistència a la trobada vallenca, finalment en van ser una trentena les que es van trobar al passeig de l’Estació de la capital de l’Alt Camp.