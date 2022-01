La Unió Europea començarà a aplicar des d’aquest dilluns noves normes per als certificats digitals de coronavirus, per als quals proposa una data de caducitat de nou mesos després de finalitzar-se la pauta completa (sense dosi de reforç), tot i que alguns països han anunciat ja períodes de validesa inferiors a aquests 270 dies.

«En línia amb aquestes noves normes, els Estats membres han d’acceptar certificats de vacunació per un període de 270 dies (nou mesos) des de l’acabament de la pauta de vacunació inicial», ha assenyalat la Comissió en un comunicat, que ha afegit que els Estats membres «no haurien d’aplicar un període de validesa diferent per als viatges dins de la Unió Europea».

Per a la resta d’usos domèstics (com l’accés a la cultura o a la restauració), cada país pot aplicar diferents normes, però «se’ls convida a alinear-se amb el període de validesa fixat a escala europea».

En el cas de les vacunes amb una pauta de dues dosis, el període equival a 270 dies després de rebre la segona dosi; en el cas dels països que només requereixen una dosi de la vacuna després d’haver superat la malaltia, els 270 dies s’expliquen a partir d’aquesta injecció única.

Per a la vacuna de Janssen, d’una sola dosi, els 270 dies s’apliquen de la mateixa manera.

«Això reflecteix la protecció minvant de la vacuna i remarca la importància de posar-se la dosi de reforç», va remarcar en un comunicat el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, que va assenyalar que la Comissió vigilarà si fa falta canviar de nou aquestes normes sobre els períodes de validesa del certificat.

Aquest dimarts entraran també en vigor noves normes sobre com es reflecteixen als certificats de vacunació les dosis de reforç: apareixeran com a «3/3» en el cas de les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca i com a 2/1 en el de Janssen.

Els certificats ja emesos que no tinguin aquest format s’hauran de corregir i emetre’s de nou.