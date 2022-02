El Pirineu de Lleida no té, ara com ara, un posicionament clar sobre la possibilitat de celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern 2030, encara que gran part dels alcaldes ajornen la seva decisió a una prèvia explicació del Govern sobre el full de ruta a tirar endavant l’esdeveniment.

Malgrat que la Generalitat ha explicat diversos cops que la idea és fer uns Jocs Olímpics pensats per i per al territori, alcaldes com el de la Seu d’Urgell o la de Tremp consideren que encara els falta informació per decantar-se. Així, l’alcaldessa de Tremp (Pallars Jussà), Maria Pilar Cases, va explicar que el Pirineu és un territori amb un «clar desequilibri territorial en comparació de la resta de Catalunya», i que, per això, s’ha d’invertir a revertir-ho «sí o sí, hi hagi jocs o no». Va destacar la necessitat que, si finalment hi ha Jocs, siguin «sostenibles» i que no deixin grans infraestructures que després no es puguin aprofitar i que, a sobre, condicionin el desenvolupament d’altres terrestres i digitals «molt necessàries».

En la mateixa línia es va mostrar, l’alcalde de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Francesc Viaplana, qui considera cal fer la consulta a la població del territori a la primavera per saber què volen els ciutadans. «Sí que ens han explicat coses, però no hi han entrat detalladament i per posicionar-nos hem de saber tot el que hi ha abans dels Jocs i, sobretot, després», assevera. Viaplana va recordar que «les inversions al Pirineu han de ser sí o sí, no ha d’anar lligades a la celebració d’uns Jocs».

Perla seva banda, la síndica d’Aran, Maria Vergés, va afirmar que aquesta candidatura olímpica és «una oportunitat» per al Pirineu que pot servir per «reforçar llaços i cooperacions territorials». Vergés va advertir que, si finalment no se celebren, «demanarem explicacions i saber quin pla hi ha per al Pirineu», i va recordar «l’oportunitat» que van suposar els Jocs de Barcelona el 1992 i la «transformació» en positiu que va viure la zona. Amb tot, fonts del Consell General d’Aran han mostrat la seva intenció d’organitzar la seva pròpia consulta a la població, més enllà de la que el Govern té prevista per a la primavera.

Finalment, al Pallars Sobirà, 14 dels seus 15 consistoris van signar fa uns dies un manifest de suport als Jocs, que faran arribar fins al Comitè Olímpic Espanyol (COE) i els departaments de Presidència i Vicepresidència de la Generalitat. En el seu cas, els consistoris i el Consell Comarcal consideren els Jocs una bona oportunitat per al territori sempre que es desenvolupin sota criteris de «sostenibilitat ambiental, equilibri i cohesió territorial i aprofitament de les infraestructures».

Reunió d’Aragonès i el COE

El president català, Pere Aragonès, i el del COE, Alejandro Blanco, es van reunir ahir a Barcelona per parlar de la candidatura olímpica dels Pirineus per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

La reunió, celebrada al Palau de la Generalitat durant mitja hora, arriba dies després de la polèmica entorn de la trobada que havien de mantenir divendres Aragonès i el president d’Aragó, el socialista Javier Lambán, qui a última hora va decidir suspendre la cita. Segons fonts de la Generalitat, la reunió va ser «positiva» i hi van abordar l’estat dels treballs tècnics i, posteriorment, Blanco va ser rebut per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.