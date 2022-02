La Fiscalia ha arxivat les denúncies contra el president català, Pere Aragonès, i el conseller d’Educació, Josep González Cambray, pel castellà a les escoles, en concloure que el Govern ha complert les sentències de forma «puntual» i no s’ha discriminat cap alumne. En un decret, la Fiscalia Superior de Catalunya arxiva les denúncies de l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) i el sindicat ultra Mans Netes, perquè no consta que s’hagi «dictat ordre tendent al desacatament» de la sentència que imposa el 25% de castellà a les escoles.