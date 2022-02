El diputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà haurà de frenar la seva «activitat política habitual» per un problema de salut, tot i que ara com ara no renuncia al seu escó, malgrat l’ultimàtum de cinc dies que va donar la Junta Electoral Central (JEC) perquè li sigui retirada la seva acta de diputat. Així ho va anunciar la CUP en un comunicat, després que la JEC ordenés dijous a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que retirés l’escó a Juvillà, secretari tercer de la Mesa del Parlament, inhabilitat per haver mantingut llaços grocs a l’Ajuntament de Lleida en període electoral. Malgrat que la seva «complicada» situació de salut, segons la CUP, Juvillà «ha expressat la seva voluntat de mantenir la seva condició de diputat en defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya».