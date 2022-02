L’informe sobre les festes celebrades a Downing Street durant la pandèmia es va difondre ahir mutilat i censurat, però amb suficients càrregues de profunditat com per a fer trontollar al Govern del primer ministre britànic, Boris Johnson, que sembla més fràgil que mai. A petició de la policia, l’autora de la recerca, l’alta funcionària Sue Gray, es va veure obligada a deixar fora del document les seves troballes concretes sobre la presumpta vulneració de les regles anticovid en la seu del primer ministre. No obstant això, malgrat reconèixer-se «extremadament limitada», Gray és prou explícita en les dotze pàgines del seu informe com per a llançar una duríssima crítica al funcionament i l’ètica en Downing Street. En elles denuncia la «falta de lideratge i de bon judici» per «diferents parts» tant en l’oficina del primer ministre com en el Ministeri del Gabinet respecte a algunes trobades socials que «mai s’haurien d’haver permès».