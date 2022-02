El Departament de Salut va registrar ahir 100 hospitalitzats més per covid, fins arribar a 3.042. Tanmateix, els pacients a la UCI es van mantenir en 463, i tampoc no hi va haver cap cap mort més (25.608). En total, ahir es van registrar 6.902 casos nous confirmats per PCR o TA, i la xifra des de l'inici de la pandèmia ja arriba als 2.094.853. En paral·lel, l'Rt va baixar 9 centèsimes i es queda a 0,87, mentre que el risc de rebrot va baixar 600 punts, fins a 4.965. El 20,11% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana, mentre que la incidència acumulada a 14 dies passa de 5.911,82 a 5.794,14, i la de 7 dies baixa de 2.762,50 a 2.563,04.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l'últim període se n'han notificat 200.007, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 252.139. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 31,26 anys. Pel que fa a les morts, ahir no se’n va declarar cap per covid i la xifra total es manté en 25.608 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 21 i el 27 de gener s'han declarat 238 morts, la setmana anterior se'n van declarar 285. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 2.954 persones.