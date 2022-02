La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, ha felicitat per carta al president del Govern, Pedro Sánchez, pel «compliment satisfactori» dels primers 52 fites del Pla de Recuperació, la qual cosa ha possibilitat, assegura, el desemborsament de 10.000 milions d’euros a Espanya el 2021. A més, lloa la «qualitat» del Pla i l’«excel·lent cooperació» d’Espanya amb la Comissió i espera que segueixin les reformes, i destaca la reforma del mercat laboral. El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va assenyalar que la carta deixa en evidència l’«obstruccionisme» del PP als fons europeus i a la reforma laboral. La CE va aclarir després que la carta forma part del procediment formal i no està vinculada a la polèmica nacional sobre la distribució dels fons europeus. Per la seva banda, el PP va acusar Sánchez, de ser un «mentider compulsiu» després de la precisió que va fer la CE.