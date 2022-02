El Congrés va convalidar ahir el decret que fixa el retorn de l’obligatorietat de dur mascareta a l’exterior. El Consell de Ministres va aprovar la mesura al desembre, just abans de les festes nadalenques, i va rebre multitud de crítiques. En aquest sentit, la Generalitat en va qüestionar l’efectivitat. A PSOE i Unides Podem només s’ha sumat el vot favorable del PNB, el BNG i Compromís. ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, EH Bildu i Més País es van abstenir, i PP, Vox, Cs i UPN hi van votar en contra. Els grups parlamentaris van criticar que s’hagi inclòs al text un complement a les pensions mínimes, que va frenar que alguns hi votessin en contra.

El decret sobre l’ús de mascaretes inclou un apartat que estableix que els perceptors de les pensions més baixes rebin un pagament extraordinari abans de l’1 d’abril del 2022, el que es coneix com a «pagueta», que serveix per compensar la pèrdua de poder adquisitiu per l’efecte de l’IPC del 2021. El decret es va aprovar amb 162 vots a favor, 28 abstencions i 153 vots en contra. Es tramitarà com a projecte de llei. La majoria de grups parlamentaris van criticar aquesta barreja de temes, que interpreten com un «xantatge». Així ho van expressar ERC, Cs, el PDeCAT, el PNB, EH Bildu, Més País, el BNG o UPN.