ERC manté el seu no a la reforma laboral pactada entre el Govern espanyol, la patronal CEOE i els sindicats CCOO i UGT perquè no està veient que hi hagi «una voluntat negociadora» per part del PSOE i d’UP, segons va afirmar la portaveu republicana, Marta Vilalta. Segons va indicar Vilalta en una roda de premsa, quan només falten 48 hores perquè es voti al Congrés la convalidació del decret amb la nova reforma laboral, la posició d’ERC «no ha variat», i si no ho ha fet és perquè «la posició del Govern espanyol tampoc ha variat».

«Si no hi ha voluntat negociadora nosaltres no podrem donar suport a aquesta reforma laboral, això crec que es pot entendre perfectament», va apuntar la portaveu d’ERC. La portaveu republicana va confirmar que «els contactes i les converses estan obertes, i sempre han d’estar-ho» perquè és «la seva obligació» com a representants de la ciutadania, «però, no obstant això, no hi ha una negociació formal amb temes damunt de la taula». En conseqüència, ERC manté les mateixes discrepàncies de fons respecte al text contingut en el decret i «lamenta» la falta de voluntat negociadora, va assenyalar Vilalta, que també va lamentar que «qui surt més perjudicada amb aquesta negativa a acceptar canvis és la ciutadania».