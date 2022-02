El Departament d’Igualtat i Feminismes va presentar ahir un Pacte Nacional per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. Grups parlamentaris, entitats feministes, associacions municipalistes, sindicats i patronal van acordar sumar esforços per crear una nova taula que tindrà com a objectiu consolidar el desplegament del marc legal vigent, revisar protocols i impulsar les reformes legislatives necessàries. Amb aquest pacte, les parts es comprometen, alhora, a evitar que s’utilitzi la violència masclista com «una arma política llancívola», va reivindicar en roda de premsa la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, convençuda que l’acord permetrà «multiplicar la capacitat de reacció» davant d’aquesta xacra. Amb aquest nou Pacte Nacional neix un espai de «coresponsabilitat», en paraules de la consellera, que converteix els actors signants en «referents» socials en la lluita contra la violència masclista.