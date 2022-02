Les forces independentistes van acordar ahir frenar l’activitat del Parlament, a l’espera que es reuneixi –possiblement demà– la Comissió de l’Estatut del Diputat i decideixi si cal acatar l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà.

Ahir a ser un dia carregat de tensió al despatx on al matí es va reunir la Mesa del Parlament per abordar la resposta a la JEC, que dijous passat va ordenar a Borràs que retiri l’escó a Juvillà i va imposar un ultimàtum que venç divendres. Després d’haver-ho emparaulat dilluns a la nit amb ERC i la CUP, Borràs va acudir a la reunió amb una proposta: paralitzar l’activitat parlamentària fins que la Comissió de l’Estatut del Diputat voti si cal retirar o no l’escó a Juvillà, inhabilitat per no haver despenjat llaços grocs del seu despatx a la paeria de Lleida en període electoral.

A la reunió de la Mesa, nohi va poder ser present el propi Juvillà, secretari tercer del Parlament, que ahir va anunciar que frena la seva activitat política habitual per un problema «greu» de salut, encara que no renuncia al seu escó. La insistència de Juvillà a mantenir el seu escó situa Borràs en una posició delicada: o desobeeix l’ordre de la JEC i s’exposa a un procés judicial, o l’acata i s’arrisca als retrets d’una part de l’independentisme que exigeix fermesa davant de l’Estat. Finalment, la proposta de Borràs de paralitzar l’activitat parlamentària va haver de ser rebaixada, després del toc d’atenció dels lletrats de la cambra catalana.

Fonts parlamentàries van explicar que el lletrat major havia advertit Borràs que podria incórrer en un «il·lícit penal» si decreta la suspensió de l’activitat parlamentària. El que la Mesa va acordar, doncs, va ser demanar a la Comissió de l’Estatut del Diputat que es reuneixi «de forma immediata», perquè es pronunciï sobre l’ordre de la JEC, i va proposar «als òrgans parlamentaris que desconvoquin les sessions convocades» fins que l’esmentada comissió emeti el seu dictamen sobre aquest tema, que al seu torn haurà de ser ratificat posteriorment en el ple del Parlament.

La desconvocatòria de les sessions programades per als propers dies podrà complir-se en el cas de les comissions presidides per diputats independentistes, però la resta pot no fer cas de la crida, encara que si els representants d’ERC, JxCat i la CUP s’absenten poden forçar la suspensió per falta de quòrum.

Malgrat aquesta frenada de l’activitat -que deixa en l’aire la celebració d’un ple i quinze comissions en els propers 15 dies-, la paralització de la cambra no serà formal, ja que els tràmits parlamentaris que estiguin en marxa seguiran el seu curs normal.

En una compareixença posterior, Borràs va demanar als grups que es mantinguin «ferms contra la repressió i units per defensar la sobirania del Parlament davant les ingerències de l’Estat». Amb tot, ahir regnava la confusió sobre si, més enllà de gestos simbòlics, Juvillà segueix mantenint la seva condició de diputat i segueix cobrant el seu sou com a tal; de fet, fonts de la CUP van explicar que a Maria Sirvent, assessora d’aquest diputat, l’havien informat que deixa de ser treballadora del Parlament, si bé altres fonts parlamentàries negaven que això sigui oficial.

Des de l’oposició es van succeir les crítiques, com les de la portaveu de PSC-Units, Alícia Romero, que considera «esperpèntica» la petició de Borràs de paralitzar l’activitat: «Ens sentim avergonyits, Catalunya no es mereix això». El portaveu de Vox al Parlament, Juan Garriga, va anunciar que presentaran una querella criminal contra els membres de la Mesa si no retiren l’escó a Juvillà, mentre que el portaveu de Cs Nacho, Martín Blanco, va advertir que no «toleraran» que Borràs suspengui l’activitat parlamentària. També la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va rebutjar la proposta de suspendre l’activitat parlamentària perquè suposa «patrimonialitzar» les institucions.

El president del PPC, Alejandro Fernández, va ironitzar a Twitter: «Laura Borràs proposa que el Parlament s’apliqui a si mateix un 155... això sí que és una jugada mestra».