L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta de l’impacte mediambiental que provoca la resposta a la pandèmia de la covid-19. En un informe publicat ahir, l’OMS calcula que del març del 2020 al novembre del 2021 s’han generat almenys 87.000 tones de residus sanitaris. Aquesta és una primera estimació que ha fet l’organització calculant tot el material adquirit a través d’un mecanisme d’emergència de l’ONU per proporcionar ajuda als països. Per tant, la xifra real és superior, ja que no s’ha tingut en compte, per exemple, els equips de protecció comprats fora d’aquesta iniciativa o les mascaretes que es venen a les farmàcies.

L’OMS considera «urgent» millorar la gestió dels residus sanitaris. «Per garantir sistemes de salut climàticament intel·ligents cal fer canvis significatius a tots els nivells», reclama la directora de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l’OMS. L’organització recomana l’ús de mascaretes i guants reutilitzables i invertir en noves tecnologies per tractar i reciclar els residus sanitaris.