La jutge que investiga la cúpula de Bombers de la Generalitat considera que va haver-hi una gestió del pressupost de manteniment de vehicles «irregular i permanent en el temps», però no veu indicis de pagament de comissions a funcionaris ni d’acords en els contractes d’adjudicació.

Així ho manté la jutge en la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Efe, per la qual el mes de desembre va acordar aixecar el secret de sumari del cas i va rebutjar la petició dels Mossos d’Esquadra per mantenir les intervencions telefòniques als investigats.

Segons la magistrada -que investiga delictes de prevaricació, malversació, falsedat documental i contra l’administració pública-, de les escoltes se’n dedueixen «elements de sòlida corroboració de les irregularitats pressupostàries i comptables» en la relació entre la Direcció General de Prevenció i l’empresa sevillana Iturri S.A., adjudicatària del servei de manteniment dels vehicles de Bombers.

Concretament, la jutge apunta a una «mecànica irregular» en aquests expedients: la Direcció General de Prevenció continuava amb l’execució del pressupost d’Iturri un cop aquest s’havia esgotat, «acumulant el deute amb l’empresa per compensar-lo en el següent contracte». «Evidentment, la gestió del pressupost i de la despesa dels diners públics es revela tan irregular i permanent en el temps que pot afirmar-se –ara ja amb sòlids indicis– que podria anar mes allà d’una mera infracció administrativa», sosté la jutge.

Aquesta conducta, «pel que sembla coneguda per moltes persones i acceptada potser per ser reiterada en el temps, pot excedir de la mera negligència», afegeix l’escrit, que recorda que «el fet de repetir una acció fraudulenta -sabent que ho és- no la legalitza». Amb tot, la jutge creu que de les converses intervingudes no es desprèn «cap indici que hi intervingui una possible compensació dinerària o de qualsevol altra naturalesa per part d’Iturri en favor dels funcionaris implicats en les ja exposades irregularitats».