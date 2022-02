El Departament de Salut de la Generalitat va comptabilitzar ahir 108 morts a Catalunya a causa de la covid-19, el que fa pujar el total a 25.716 des de l’inici de la pandèmia. Entre el 22 i el 28 de gener es van declarar 287 morts i la setmana anterior , 277.

També va registrar 28.847 nous casos de covid en les últimes hores, fins arribar als 2.204.603 des de l’inici de la pandèmia.

Altres dades significatives són que ahir hi havia 32 hospitalitzats menys que el dia anterior. En total hi havia 3.010, i 10 crítics menys a les UCI, amb un total de 453. Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 47.374 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 280 més en les darreres hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 51.066. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.519 persones, 35 més en les últimes hores.