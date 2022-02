El president rus Vladímir Putin ha acusat els Estats Units i l’OTAN d’ignorar les seves demandes per la crisi a Ucraïna. «Estem analitzant al detall la resposta escrita que vam rebre dels EUA i de l’OTAN el 26 de gener, però ja està clar, vaig informar el primer ministre al respecte, que s’han ignorat les principals preocupacions de Rússia», va dir ahir, segons consta en la traducció simultània oferta pel canal estatal Russia Today de la roda de premsa de Putin posterior a una reunió amb el primer ministre d’Hongria Viktor Orbán. El president va reiterar que una possible entrada d’Ucraïna a l’OTAN posaria en risc la seguretat de Rússia i va avisar que, en l’hipotètic cas que Kíev intentés recuperar Crimea per la força, ja com a membre de l’aliança atlàntica, l’OTAN s’arriscaria a una guerra amb Rússia. Putin va assegurar que espera que el diàleg continuï. Són les primeres declaracions públiques de Putin sobre Ucraïna des del desembre.