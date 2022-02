Excepte una sorpresa majúscula, el Govern aconseguirà avui tirar endavant la votació per convalidar la reforma laboral que serà aprovada gràcies al suport d’última hora del PDeCAT i d’Unió del Poble Navarrès, que se sumaran al vot garantit de Cs i de mitja dotzena de petits partits.

Els quatre diputats del PDeCAT i els dos d’UPN s’uniran als d’Unides Podem, Cs, Més País, Compromís, Coalició Canària, Nova Canàries, Terol Existeix i PRC, que amb el PSOE aconseguiran els 176 vots a favor davant dels 173 nos de PP, Vox, ERC, PNB, JxCAT, EH Bildu, BNG, la Cup, Fòrum Astúries i l’exdiputat de Cs Pablo Cambronero.

Aquest acord trenca momentàniament la dinàmica de majories parlamentàries amb la qual el Govern de coalició del PSOE i Unides Podem s’havia anat secundant durant tota la legislatura, de la qual sempre formaven part ERC, PNB i EH Bildu, i introdueix en l’equació Ciutadans, fins ara sempre en el bloc del no.

Cs ja va dir que votaria que sí, sempre que no s’arribés a cap acord paral·lel amb els nacionalistes, cosa que sobre el paper no s’ha produït, encara que el Govern sempre ha dit que vol sumar tots els partits possibles.

Inés Arrimadas es congratulava per haver expulsat de l’acord els independentistes i afirmava que no li estranya que tant Bildu, ERC estiguin incòmodes per la seva presència perquè és el fracàs de la seva promesa electoral de derogar la reforma laboral «però el triomf de la sensatesa i dels empresaris, treballadors i autònoms».

Una posició criticada pel PP, que veu que Cs torna a donar una pilota s’oxigen a Pedro Sánchez.

En defensa del sí, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, va reconèixer que encara que el decret no deroga íntegrament l’anterior reforma laboral del PP, sí que ha estat acordada pels agents socials, una cosa «capital», perquè la seva no aprovació suposaria un «cop mortal al Diàleg Social».

En aquesta mateixa línia, el president d’UPN, Javier Esparza, va explicar que el seu partit ha decidit donar suport al decret «per responsabilitat i per sentit d’Estat» i perquè no creuen que aquesta votació sigui un «plebiscit» sobre el president del Govern, Pedro Sánchez.

Abans d’assegurar els números i durant tot ahir, el Govern de coalició havia tret tota la seva artilleria per empènyer ERC a donar suport al decret. El president del Govern, Pedro Sánchez, de viatge en Dubai, tornava a apel·lar a la responsabilitat i demanava «tots els vots possibles». La titular de Treball, Yolanda Díaz, va avisar que hi ha propostes sobre la taula «sense respondre» i els comuns a Catalunya van amenaçar de retirar el seu suport al govern d’ERC si els republicans no avalaven la norma. Consideren que aquesta falta de suport suposa una ruptura de la confiança i creuen que ERC «fa passar motius electoralistes per sobre dels avanços que suposa la reforma», malgrat que el portaveu dels republicans en el Congrés, Gabriel Rufián, ho nega.

Rufián que acusa indirectament Díaz de no moure’s i fer-los donar suport per força, va reiterar que no se sentiran culpables si torna la reforma del PP, ja que el Govern els va prometre derogar-la i «i no es pot arribar aquí i dir que són llenties». «Escoltarem fins a l’últim minut però per negociar cal parlar i ara com ara estan més preocupats per vendre el seu relat», va lamentar.

Yolanda Díaz, que des del primer moment, havia apostat per pactar amb ERC, com a soci preferent del Govern, no ha aconseguit el seu objectiu, encara que garantia que no s’aixecaria de la taula fins a l’últim alè.