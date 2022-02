El Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona ha absolt l’expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve, també exalcalde de Martorell, per un cas de presumpta corrupció relacionat a subvencions a determinades entitats.

Segons la resolució judicial, el jutjat decreta el sobreseïment de tots els investigats en l’anomenat cas Voltia. La jutgessa conclou que, en relació amb les subvencions de la Diputació a diverses entitats, les declaracions dels investigats posen en relleu «la inexistència de pressions per informar de les adjudicacions dels contractes públics controvertits, circumstància que exclou l’existència d’irregularitats en la seva concessió», per la qual cosa es determina l’arxivament d’aquest cas.

La jutgessa ha decretat el mateix respecte a subvencions de la Diputació a Pimec i a Aliances Estratègiques al Marroc. La magistrada decreta el sobreseïment de la investigació sobre aquestes partides econòmiques atès que tant la declaració dels investigats com dels testimonis porta a concloure la inexistència de pressions pera aquestes concessions i es conclou que no hi ha hagut irregularitats, com ja havia plantejat el ministeri fiscal.