El sindicat CCOO s’ha mostrat crític amb la decisió de relaxar algunes mesures contra la covid als centres educatius sense reforçar-les amb d’altres. Així, creu que la retirada gairebé majoritària de les proves als contactes de positius i la possible retirada de les quarantenes deixarà alumnes i docents «completament desprotegits». El sindicat considera «inacceptable» que al gener ja es relaxessin protocols sense aplicar altres mesures com la distribució de mascaretes FFP2 per a tothom o la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica. Critica que es deixa en mans de les famílies les possibilitats de pagar-se els tests d’antígens i també que no se’ls hagi informat dels canvis.

El sindicat assegura que entén la necessitat de garantir la màxima presencialitat i coincideix amb pediatres i famílies en la importància de preservar la salut integral dels infants.