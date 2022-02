Portugal no exigeix des d’ahir la presentació d’un test negatiu per entrar per via aèria al país aprovada l’1 de desembre, per la qual cosa només es requerirà mostrar el certificat digital de covid-19.

A les fronteres terrestres, les forces policials continuaran practicant controls aleatoris en què poden exigir als passatgers que mostrin el certificat de vacunació per entrar al país, segons va informar el Govern portuguès, que va adoptar ahir aquestes mesures en Consell de Ministres. El Govern també va informar que els tests ràpids d’antígens que s’exigeixin, com per exemple per entrar a grans esdeveniments culturals o esportius, hauran de ser efectuats amb 24 hores d’antelació i no amb 48 hores. El balanç diari oficial va recollir ahir 50.447 nous infectats per covid i 53 morts, segons la Direcció General de Salut (DGS) de Portugal. La incidència a 14 dies per cada 100.000 habitants era de 7.081 persones.