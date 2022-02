El regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, dona per fet que la Prefectura de policia de la Via Laietana serà un equipament de memòria. Així ho assegura en una entrevista a l’ACN en què admet que ara sembla que el govern espanyol «no hi està gaire disposat, però ho estarà». Segons el regidor, la llei de memòria històrica diu que els espais que han tingut a veure amb la repressió s’han de convertir en equipaments de memòria. A més, està convençut que en les files socialistes «hi ha qui vol que hi hagi aquesta transformació». Tot i les darreres negatives del ministeri, Rabassa respon un ‘no’ rotund quan se li pregunta si s’ha de donar per descartat el projecte. «La Prefectura va ser l’epicentre de la repressió a Barcelona, té un valor a nivell memorial molt important per la ciutat i pel país i atenent a la llei de memòria històrica ha d’acabar sent un equipament de memòria», assenyala.