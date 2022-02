La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no es considera responsable de la retirada de l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, sinó que responsabilitza els funcionaris de la cambra catalana d’haver acatat l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC), una lectura que no convenç ERC.

Malgrat els pronunciaments públics d’aquesta setmana de JxCat, ERC i la CUP i malgrat el dictamen aprovat justament dijous pel Parlament en el qual es reconeixia Pau Juvillà com a diputat, finalment no hi ha hagut desobediència: la cambra catalana ha oficialitzat la retirada del seu escó, com reclamava la JEC.

El gir definitiu dels esdeveniments va començar a albirar-se dijous a la tarda en el ple en el qual anava a votar-se el dictamen sobre Juvillà, que ni tan sols va ser convocat i a qui, a més, Borràs va denegar el vot delegat sol·licitat per la CUP. A la nit, gairebé en paral·lel a l’últim avís de la JEC, que va urgir Borràs a complir l’ordre de retirada de l’escó a Juvillà si no volia incórrer en «responsabilitats» legals, la secretària general del Parlament, Esther Andreu, va activar els mecanismes per substituir el diputat de la CUP, i ho va fer «per imperatiu legal» per evitar que la «imputin» a ella i d’altres funcionaris. A la pàgina web de la cambra catalana, es va actualitzar el perfil de Juvillà per aclarir que va deixar de ser diputat el 28 de gener.

A primera hora d’ahir, el Butlletí Oficial del Parlament ja va publicar la baixa com a diputat de Juvillà, «per imperatiu legal» i «per evitar el risc d’incórrer en qualsevol tipus de responsabilitat disciplinària, comptable o penal». Per als independentistes, aquesta era la constatació dels límits de la desobediència, motiu de polèmica entre ells els últims anys, per la qual cosa no van tardar a arribar els retrets mutus.

En el rerefons de la polèmica hi havia les crítiques que JxCat va dirigir el gener del 2020 contra el llavors president del Parlament, Roger Torrent, d’ERC, quan va acatar l’ordre de la JEC de retirar l’escó a Quim Torra, inhabilitat com a president. En declaracions a Tv3, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va exigir a Borràs «aclariments» sobre com se li va retirar l’escó a Juvillà, després del tracte «injust» que va rebre Torrent. Vilalta va demanar explicacions sobre el desenllaç del cas: «No va poder votar perquè hi havia un conflicte d’interessos o perquè ja no era diputat? Si no era diputat, per què no es va comunicar públicament abans que no era diputat i vam fer el ple per dir que sí era diputat i que batallaríem pels seus drets?». Les mateixes preguntes se li van formular a Borràs en les reunions del matí de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament.

Borràs, segons fonts parlamentàries, va assegurar que ignorava que Juvillà ja no era diputat quan es van acordar les accions per «defensar» el seu escó. Segons diverses fonts parlamentàries, va al·legar que van ser els funcionaris de la cambra els que van decidir no convocar-lo i van prendre mesures administratives per cursar la seva baixa. Tant l’oposició com ERC qüestionen el relat de Borràs i indiquen que tan greu seria que hagués mentit sobre la situació de Juvillà com que desconegués quines decisions s’estaven prenent.

A la tarda, ERC va seguir marcant distàncies: Vilalta va subratllar a Twitter que «escudar-se en els funcionaris és la pitjor manera de defensar-los».

En canvi, en declaracions a SER Catalunya, el diputat de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas va acusar la CUP d’actuar per «tacticisme» en la defensa de l’escó de Juvillà amb la finalitat de llançar Borràs «a la paperera del Codi Penal».

La portaveu del grup PSC-Units, Alícia Romero, va demanar a Borràs que doni explicacions sobre per què ha «mentit»: «L’engany és obvi i evident», va afirmar. Vox no presentarà querella contra els membres de la Mesa pel cas: «Han executat l’ordre de la JEC», va constatar Juan Garriga.

Per la seva banda, Juvillà, que dilluns va frenar la seva activitat política en ser-li diagnosticat un càncer, demana «unitat antirrepresiva» i adverteix l’independentisme que «això no va de repartir culpes».