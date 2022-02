El diputat dels comuns David Cid ha demanat a la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions sobre el cas del cupaire Pau Juvillà, a qui s'ha retirat l'escó seguint les ordres de la Junta Electoral.

"Ens ha enganyat, als diputats i a la ciutadania", ha assegurat el portaveu d'En Comú Podem en declaracions als mitjans des de Molins de Rei.

Cid qüestiona que Borràs desconegués que no s'havia convocat Juvillà al ple en el qual es va votar una resolució a favor de mantenir-li l'acta fins que hi hagués una sentència ferma sobre el seu cas.

Juvillà, secretari tercer de la Mesa, va ser inhabilitat per no despenjar quatre llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida en període electoral i recentment ha anunciat que frena la seva activitat política a causa d'un càncer.

Qualifica de "molt greus" els fets

Cid creu que és "molt greu" que la presidenta del Parlament impliqués els altres grups en un ple per debatre la situació d'un diputat a qui ja s'havia retirat l'acta.

Per això considera que les explicacions sobre com s'ha gestionat la baixa com a diputat de Juvillà, que consta a data 28 de gener, "no es poden demorar més".

"No poden ser explicacions fraccionades i en diferit, i han de ser en seu parlamentària. No ens valen explicacions a través dels mitjans de comunicació", ha advertit.

El portaveu dels comuns considera que Borràs ha de respondre davant els altres grups "si va intentar tancar el parlament per protegir les seves postures polítiques i no donar les responsabilitats sobre el que estava passant".