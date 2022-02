Els pares i mares de 30 nens de l’escola de Canet de Mar on el TSJC va establir un 25% de l’ensenyament en castellà a la classe de P5-A han anunciat que han sol·licitat personar-se com a part implicada a la causa. L’objectiu es posar de manifest la voluntat de l’àmplia majoria dels representants perquè es mantingui el projecte educatiu que la sentència elimina a l’aula en qüestió i reclamar la suspensió de les mesures cautelars, que passen per la implementació d’un quart de les classes en castellà. El col·lectiu també exigeix a la Generalitat que defensi el model d’escola catalana, i avança que esgotaran totes les vies legals per defensar el dret que es mantingui el català com a llengua vehicular.

Les famílies s’han organitzat després que al desembre, asseguren, la resolució del TSJC els va agafar amb el peu canviat per fer cap altra acció que les protestes al carrer. Ara, representant una trentena d’infants de P5, han decidit incorporar-se a la causa oberta i amb la Generalitat per reclamar que es retiri l’obligació d’aplicar el 25% de castellà a l’aula fins que no hi hagi una sentència ferma. La petició es va entrar ahir a la secció cinquena del TSJC.