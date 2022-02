Un jutjat de Figueres ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home de 31 anys que els Mossos van detenir dijous com a presumpte autor de l’agressió sexual a una dona de 95 anys a Figueres, el 21 de gener. El detingut, d’origen gambià i sense domicili conegut, va reconèixer ser al lloc i hora dels fets i «haver masturbat una senyora creient que era amiga seva», sense aportar, segons el jutge «una versió plausible i creïble tant del fet d’haver entrat per error a l’habitatge de la víctima com de l’agressió sexual».