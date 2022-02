L’Hospital de Berga entrarà dilluns en la Fase 2 del protocol d’accessibilitat, que flexibilitza les mesures d’accés i permet que els pacients no covid puguin estar acompanyats per una sola persona durant una hora al migdia i una altra a la tarda. L’horari serà de 12.30 a 13.30 i de 18.30 a 19.30 i l’acompanyant haurà de ser sempre el mateix almenys 7 dies. La resta de mesures no canvien: els pacients amb covid no poden rebre visites i a Urgències i consultes externes no hi pot haver acompanyants, tret de casos excepcionals.