La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es va reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per plantejar-li una desobediència conjunta en el cas Juvillà aprofitant la trobada, dissabte passat, a Manresa per inaugurar la commemoració dels 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a la capital del Bages.

Borràs i Aragonès es van veure sols, a petició de la cap de la Cambra catalana, durant 45 minuts, després de presidir l’acte en la commemoració manresana, per abordar la situació al Parlament, després que la Junta Electoral Central (JEC) confirmés el cessament de Juvillà com a parlamentari. En aquesta trobada, segons diverses fonts, va proposar al president que ella plantés cara a la JEC en defensa del cuper i que Aragonès, per part seva, desobeís la sentència del TSJC sobre l’aplicació del 25% de castellà a les aules catalanes. El cap del Govern va rebutjar l’entesa al·legant que hi ha separació de poders i que no s’havien d’envair competències.

El cap de l’oposició i president del grup del PSC-Units, Salvador Illa, va reclamar ahir a l’independentisme «respecte per la veritat» i que aclareixi quan van saber que el parlamentari de la CUP Pau Juvillà va deixar de ser diputat. En una intervenció al congrés extraordinari del partit del Vallès Occidental Sud, va retreure a Junts, ERC i la CUP que es dediquin a «gesticular, gesticular i gesticular posant en risc el que representa el Parlament» però, en canvi, no tinguin «el coratge de dir les coses pel seu nom i dir la veritat».

Per part seva, els comuns van acusar ahir la presidenta del Parlament d’«enganyar» la ciutadania sobre l’episodi de la pèrdua d’escó del ja exdiputat de la CUP Pau Juvillà. El portaveu d’En Comú Podem, David Cid, va exigir a Borràs que comparegui en seu parlamentària per esclarir els fets. «No ens valen explicacions fraccionades i en diferit», va remarcar als mitjans des de Molins de Rei, convençut que és «greu» que la presidenta del Parlament no informés els diputats al ple de dijous que Juvillà ja no era parlamentari. «Per això ens sentim enganyats», va insistir el portaveu dels comuns.

Junqueras fa memòria a Borràs

Al seu torn, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar ahir evitar els «retrets» per la retirada de l’escó al diputat de la CUP amb un missatge a favor de la «lluita conjunta contra la repressió». Amb tot, va recordar que Borràs ha actuat «molt abans» del que ho va fer al seu moment el llavors president de la cambra, Roger Torrent, amb la retirada de l’escó de Quim Torra, «després d’una sentència ferma del Tribunal Suprem».

Borràs va dir ahir que donarà explicacions la setmana que ve sobre com es va gestionar la baixa de Pau Juvillà com a diputat davant les crítiques d’ERC i la pressió de l’oposició.