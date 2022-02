Per si algú tenia algun dubte, sí, Carles d’Anglaterra serà rei i la seva segona esposa, Camil·la, serà reina consort. Elisabet II va inaugurar els actes del seu Jubileu de Platí, una fita històrica mai aconseguida per cap altre monarca britànic (ja que ahir es van complir 70 anys de la mort del seu pare i el seu adveniment com a sobirana), per redefinir el futur de la monarquia per quan ella, que ja ha fet 95 anys, falti. En una carta publicada a la pàgina oficial de la casa reial, Elisabet II va expressar el seu «sincer desig» que la duquessa de Cornualla sigui coneguda com a reina consort quan Carles es converteixi en rei. Val a dir que la reina és l’única persona que pot definir els títols reials.

Aquest anunci, emès des de la seva propietat de Sandringham, a Norfolk, aplana el camí per a Camil·la. Tant ella com el príncep de Gal·les es van declarar «commoguts i honrats» per aquest anunci de la reina, segons va expressar un portaveu de Clarence House. El missatge de la reina afronta directament una qüestió que estava pendent sobre el futur títol de la duquessa de Cornualla. «És el meu sincer desig que, quan arribi aquest moment, Camil·la sigui coneguda com a reina consort», establia el comunicat. Cal recordar que «reina consort» es refereix a l’esposa d’un rei governant, cosa que significa que el títol futur serà el de reina. Fins ara, hi ha hagut una pràctica diferent per als consorts masculins, que van ser «prínceps consorts» en lloc de «reis».