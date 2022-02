Natàlia Puig Soler, de Manresa, compartia taula, ahir al migdia, al mas de Sant Iscle amb dos amics. Un d’ells, que hi havia arribat amb bicicleta, comentava que s’havia hagut d’esperar quinze minuts per trobar taula. Puig prenia un spritz.

Ve molt al mas de Sant Iscle a fer l’aperitiu?

Venim quan trobem taula. El que passa és que normalment està molt ple. Si no arribes d’hora no hi ha manera de trobar lloc.

Està prenent un spritz. Com és que ha fet aquesta tria?

Perquè per fer el vermut és una beguda que m’agrada.

Ja la coneixia? Perquè sembla que ara s’està posant de moda.

Les meves amistats me l’han recomanat i per fer el vermut està molt bé. Amb l’ambient que hi ha i tot plegat ve molt de gust.

Comentava que costa trobar lloc.

Sí. A partir de les 12 ja està a petar. És un punt on ve molta gent, entre la que arriba amb bicicleta i la que ho fa caminant.