El costum de fer un vermut abans de dinar, que havia quedat arraconat, ha remuntat fins al punt que ja no només és habitual que triomfi als bars més cèntrics de Manresa. Aquesta moda ha estès els seus tentacles a indrets com El Berenador del parc de l’Agulla i La Terrassa de l’Era del Mas de Sant Iscle, a Sant Fruitós de Bages. També al bar-restaurant que hi ha al Club Tennis Manresa. El cap de setmana, si fa un dia que convidi a sortir com el d’ahir, a partir de les 12 del migdia els aparcaments s’omplen de cotxes, i les taules, de gent, i és habitual haver de fer cua per trobar lloc i per demanar.

El 2014 aquest diari va fer un experiment consistent a voltar per diversos bars del centre de Manresa per comprovar si la gent feia el vermut. Zero. Tot i que hi havia establiments que oferien promocions per animar la clientela a fer-lo, els cambrers admetien que el canvi d’estil de vida i la crisi l’havien arraconat. Amb el pas dels anys, però, és un costum que ha revifat i, a partir del migdia, la cervesa, el vermut i també cada vegada més l’Spritz, un aperitiu que té el seu origen a Itàlia, omplen les taules, acompanyats per les patates de bossa, olives, banderilles, escopinyes i musclos.

Tres ofertes per fer el vermut

No és cap secret que, sobretot el cap de setmana, el parc de l’Agulla és un dels espais més visitats pels manresans i bagencs. Ahir no va ser cap excepció: ciclistes, gent corrent i caminat, pares que havien dut la canalla a jugar al parc infantil –on el xiringuito que hi ha estava tancat. Els dos aparcaments, tant el que hi ha al costat de la carretera com el que hi ha trencant des de la rotonda a mà dreta, estaven plens.

Un altre espai especialment concorregut del parc era El Berenador, on quatre cambreres feien rutllar la barra. Una d’elles, Imma Catot, explicava, pel que fa al vermut, que la bona acollida que té els ha animat a oferir tres promocions: el vermut del senyor, que inclou dues begudes que poden ser vermut, refresc o cervesa, patates, olives i escopinyes, i que costa 15 euros. També hi ha el vermut Nic, que inclou braves, olives, formatge i dues begudes per 14 euros; i el vermut de la senyora, que consta de banderilles, musclos, patates i dues begudes. En aquest cas, costa 13 euros. Catot comentava que «al principi de tot de la covid es veia la gent més espantada però ara ja ha passat. Ho tenim sempre a petar». Ahir, a l’hora punta del migdia era un no parar. La gent havia de fer cua per demanar i recollir la seva comanda a la barra que hi ha situada a la terrassa. Les taules estaven plenes i de seguida que se’n buidava una ja hi havia algú atent per seure-hi.

Més demanda de spritz

Catot posava en relleu, quant als gustos de la clientela, que, si bé el que es veia més a les safates eren cerveses i coca-coles, cada vegada hi ha més gent que demana vermut i, en concret, spritz. «Últimament, cada cap de setmana gastem una ampolla d’Aperol», informava. El Berenador obre de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 10 de la nit.

No gaire lluny d’allà, a cinc minuts en cotxe, hi ha La Terrassa de l’Era del Mas de Sant Iscle, on el ritme era igual de frenètic. En aquest cas, hi havia una food truck on cinc cambrers atenien la clientela, que també havia de fer i de recollir la comanda a la barra. Hi havia cua.

Rosa Vilanova, responsable del negoci, compartia amb Catot l’opinió que cada vegada hi ha mes gent que demana l’spritz com a aperitiu. La seva recepta, en la qual també coincidien: «Aperol, que és més suau, o Campari, que és molt més amarg, cava i sifó per suavitzar». Explicava que «és d’origen italià. Jo fa molt temps que el conec, tinc les ampolles que es vegin i la gent ho ha començat a demanar. Per fer el vermut ve molt de gust». Un dia de cap de setmana poden arribar a servir «entre deu i dotze spritzs. Amb el que ens hem trobat ara és que també es demana molt vermut. Mai no n’havia gastat tant. Nosaltres treballem amb la marca Yzaguirre».

Tapes de temporada

En el seu cas, no tenen cap oferta específica per combinar la beguda amb les tapes. «El que passa és que fem coses de temporada. Per exemple, ara oferim tapes de calçots. Intentem posar alguna cosa diferent». En aquest establiment, com que treballen per temporades perquè només hi ha taules a l’exterior, a diferència d’El Berenador, que també en té d’interior, treballen només el cap de setmana. A partir de Setmana Santa i del canvi d’hora és quan obren cada dia. «A l’estiu, de dilluns a dilluns». Ahir, l’aparcament també estava ple, tot i que en els dos casos hi ha gent que hi va arribar caminant o bé amb bicicleta.

L’Aperol és una beguda d’origen italià de baixa graduació alcohòlica i el Campari té una graduació més alta. L’èxit actual de les dues begudes té a veure amb l’auge de l’spritz arreu. El mot deriva de la paraula spritzen, que en alemany significa ruixar.