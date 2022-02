Lèxit d’El Berenador i de La Terrassa de l’Era del Mas de Sant Iscle a hores d’ara, quan encara ha d’arribar el bon temps, és un clar exemple del potencial que té l’entorn de l’Anella Verda, el rodal natural que envolta Manresa, per oferir-hi espais on anar a fer el vermut o el beure. Un que s’hi va afegir l’estiu passat va ser la Torre Lluvià, on es va instal·lar una food truck al pati exterior de la construcció que es va acompanyar amb una programació d’actuacions. L’Ajuntament ha informat que la intenció és repetir la iniciativa de cara a l’estiu vinent.

El pla estratègic del Cardener, un document de planificació a llarg termini que fixa els objectius necessaris per a la millora del riu i unes línies estratègiques a seguir per aconseguir-los, es planteja com una possibilitat que en algun lloc del tram urbà de l’Anella Verda s’hi pugui col·locar una instal·lació tipus food truck, però encara no s’ha estudiat. A banda de sota els Panyos o al costat del Pont Nou, Manresa va guanyar l’any passat un emplaçament especialment indicat per posar-hi una instal·lació d’aquest tipus on hi havia La Carpa del Riu.