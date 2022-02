La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va acusar ahir ERC i la CUP de frustrar un pla de desobediència col·lectiva per defensar l’escó de Pau Juvillà, cosa que la va portar a plantejar-se la seva dimissió, encara que al final ho va descartar.

Després de diversos dies de silenci un cop el Parlament va acatar l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l’escó al diputat de la CUP, Borràs va negar, a RAC 1, qualsevol responsabilitat en com s’ha resolt el cas.

Borràs va explicar que havia presentat «una proposta ambiciosa de resistència col·lectiva davant aquest atac de l’Estat» i que l’havia comunicat «personalment» al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Manresa, on van coincidir el 29 de gener.

La seva proposta de desobediència conjunta passava, no únicament perquè el Parlament ratifiqués l’escó de Juvillà malgrat l’ordre de la JEC, sinó perquè també el Govern d’Aragonès desoís les sentències judicials per impartir almenys un 25 % de classes en castellà a les escoles de Catalunya, i perquè la CUP al seu torn es comprometés per escrit a fer que tots els seus candidats per Lleida renunciarien a substituir Juvillà al Parlament, segons fonts sobiranistes.

Però la proposta de Borràs no va ser acceptada: «No s’ha volgut anar col·lectivament fins a les últimes conseqüències», va dir. «Som aquí perquè aquesta proposta no ha estat acceptada», va afirmar Borràs, que es va sentir com una «ànima anihilada pels que volien «sacrificar-la» i veure-la «morta» políticament.

Borràs està estudiant presentar una querella contra la JEC i ha obert un «expedient informatiu» per saber com van actuar els funcionaris del Parlament, en tractar Juvillà ja com un exdiputat en el ple de dijous passat. Encara que Borràs va evitar qualsevol autocrítica, sí que la va fer la direcció de JxCat: fonts del partit consultades per Efe van explicar que en la reunió d’ahir hi va haver veus partidàries de fer aquesta autocrítica per com havia acabat la setmana.

Posteriorment, en roda de premsa, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va ratificar aquesta «autocrítica» i va fer una crida a «aprendre lliçons» sobre «una unitat que no és tan forta» com voldrien.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, es va negar a valorar la proposta de desobediència col·lectiva de Borràs i va advertir que «les jugades mestres no serveixen per avançar»: «Desconeixem qualsevol pla alternatiu que ens porti a la independència demà passat. Si algú el té, que l’expliqui», va afegir. A ERC no li ha agradat que Borràs hagi assenyalat altres «companys de viatge» independentistes com a «culpables» de la retirada de l’escó, intentant espolsar-se les seves «responsabilitats». Vilalta va instar JxCat a «construir una estratègia compartida» que passi per «assumir la realitat», encara que no «agradi» perquè genera contradiccions, i va subratllar que amb «paraules buides» i retrets entre independentistes no serà possible «guanyar».

El mateix Juvillà, des de Twitter, va demanar «aprendre» del que ha psssat, perquè sigui «la llavor per a la necessària unitat antirepresiva» i construir-la «sobre el principi de realitat».

Per la seva banda, la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, va instar a recuperar «al més aviat possible» la «normalitat» al Parlament i a deixar enrere «l’espectacle» promogut per l’independentisme en relació amb la retirada de l’escó de Juvillà.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va considerar «intolerable» que Borràs «menteixi» sobre la retirada de l’escó i li exigeix explicacions al Parlament, més enllà de les que doni a la Junta de Portaveus.

El president del PP de Barcelona, Manu Reyes, va dir que Borràs hauria de donar explicacions «davant el conjunt dels diputats i de la ciutadania» pel «circ» entorn d’aquest cas.