Els exdirigents de Ciutadans Albert Rivera i José Manuel Villegas van anunciar ahir que abandonen el bufet d’advocats Martínez Echevarría quasi dos anys després d’haver firmat per la firma. Van explicar que havien pres la decisió de forma «assossegada» i «després de dos anys de reiterats d’incompliments contractuals», malgrat que encara quedaven tres anys perquè els seus contractes vencessin. Per la seva banda, fonts del bufet asseguren que la sortida de l'exlíder de Ciutadans ve donada per la seva "baixa productivitat dins de l'organisme", ja que aquesta "estava assolint nivells preocupants, molt per sota de qualsevol estàndard raonable".

Per la seva banda, Martínez-Echevarría va assegurar que «diuen que això ens passa per contractar un polític. Perquè pot ser. No ens tornarà a passar». Martínez-Echevarría renega ara dels resultats obtinguts en aquest temps pel president executiu. De fet, el bufet assegura que demà s’havia de fer un dinar entre Rivera i el CEO, Vicente Morató, en què haurien traslladat a l’exdirigent taronja el descontentament de l’empresa. Afirmen que Rivera ha volgut «avançar-se» als esdeveniments (al bufet asseguren que hi havia la possibilitat de prescindir dels seus serveis de manera immediata) i va posar en marxa la «sortida pactada» que tant ell com el seu número dos en política i al despatx, José Manuel Villegas, reclamen. En declaracions a Europa Press, tots dos van assegurar que no tornaran a la política i que iniciaran un nou projecte en el sector privat que estarà vinculat al món jurídic i del qual oferiran més detalls en els pròxims dies. A més, van deixar caure que l’emprendran juntament amb «més gent». Malgrat tot, l’exlíder de Ciutadans i el que va ser secretari general de la formació taronja van sostenir que s’emporten «una bona experiència professional» en la qual han obtingut els millors resultats de la firma i crescut en plena pandèmia.