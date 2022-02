La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va recalcar ahir que l’Executiu català té la «prioritat absoluta i indubtable» de protegir tot el personal docent, els equips directius i funcionaris en la resposta a la sentència del 25% de castellà a les aules.

Així ho va assegurar Plaja en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, després que el Departament d’Educació hagi enviat un justificant de recepció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la sentència en què comunica que el «responsable» del seu compliment és la mateixa conselleria.

A l’escrit, al qual ha tingut accés Efe, s’indica que «acusem rebut de l’expedient administratiu i de la certificació literal de la sentència dictada» i «els comuniquem que l’òrgan responsable del compliment de la citada sentència és el Departament d’Educació». Preguntada per la qüestió, Plaja va indicar: «El Govern ha estat molt clar. La prioritat absoluta i indubtable és la protecció, sempre, de tot el personal docent, dels equips directius i de qualsevol funcionari que treballi, no només en l’àmbit de l’educació, sinó en qualsevol àmbit». «S’ha donat resposta al TSJC i tota la responsabilitat política i jurídica en relació amb aquest tema, tal com ja ha explicat el conseller, l’assumirà el departament, amb el conseller al capdavant», va afegir.

La portaveu va tornar a indicar que el Govern està treballant en una «modificació del marc normatiu» per «garantir i protegir el model d’e scola catalana», encara que no va avançar cap detall sobre aquest tema.

La conselleria va mantenir converses sobre aquest tema amb la ministra d’Educació, Pilar Alegría, amb la qual «seguiran treballant» sobre la qüestió, però va insistir que el contingut d’aquestes reunions són privades, per eludir explicar-les, va dir ahir el conseller d’Educació, Josep González-Cambray.