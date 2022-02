El Govern de Pere Aragonès va fer ahir una crida a les forces independentistes a recosir la unitat amb una nova estratègia compartida cap a la independència, després de la seva disputa per la retirada de l’escó al diputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà.

Un dia després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, negués qualsevol responsabilitat en l’acatament de l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada de l’escó a Juvillà i acusés ERC i la CUP de rebutjar el seu pla de desobediència, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va evitar polemitzar amb ella.

Plaja es va limitar a subratllar el «respecte» del Govern a «la separació de poders i a les decisions preses per la Mesa» del Parlament i va assegurat que no li consta cap contacte entre Borràs i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per aclarir les seves posicions i llimar divergències. La conclusió d’aquest cas, segons Plaja, és que cal «refer la unitat de l’independentisme i soldar l’estratègia compartida de tots els grups parlamentaris independentistes», per seguir endavant amb l’objectiu polític de la independència.

Precisament, Aragonès plantejarà la seva proposta en una conferència el 14 de febrer al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), per ajudar a «traçar una estratègia compartida, pràctica», que faci «viable» el camí cap a la independència, va recordar la portaveu.

Com a preludi d’aquesta conferència, Aragonès manté aquests dies una ronda de contactes amb partits i entitats independentistes, que prossegueix avui amb una trobada amb la presidenta i la portaveu de la CUP al Parlament, Dolors Sabater i Eulàlia Reguant.

Per pressionar els partits independentistes perquè aparquin les seves baralles i pactin un nou full de ruta, l’ANC ha convocat per a aquest dissabte una mobilització davant del Parlament, amb el lema «Fins quan? Obediència a la majoria del 52 %».

Tampoc va voler entrar en polèmiques amb Borràs el ja exdiputat Pau Juvillà, que va dir desconèixer «a quina proposta» de desobediència col·lectiva es refereix la presidenta del Parlament quan parla del pla que suposadament van rebutjar ERC i la CUP. De moment, la CUP no cobrirà l’escó que ell ha deixat vacant fins que no es pronunciï el Tribunal Suprem sobre el seu cas.

Per la seva banda, Eulàlia Reguant va emplaçar ERC i JxCat a engegar una estratègia de «boicot» a l’Estat i va tornar a reclamar la celebració d’un referèndum d’autodeterminació abans que acabi aquesta legislatura: «No hi ha vies màgiques ni taules de monòleg».

En declaracions a Efe, el sotssecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d’ERC, Raül Romeva, va demanar aparcar els «retrets» i crear «grans consensos» en el si de l’independentisme, en no haver-hi «solucions màgiques».

Des del Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, va demanar la dimissió de Borràs per haver «enganyat» els diputats i la ciutadania en relació amb el cas Juvillà. Cid va criticar la gestió que Borràs va fer del cas i la va acusar d’amagar que administrativament ja no s’estava tractant Juvillà com un diputat. Per a Cid, l’exemple més clar d’aquest «engany» és que va organitzar un ple per debatre sobre la situació de Juvillà sense explicar que al cupaire ni tan sols se l’havia convocat. «És una aixecada de camisa l’actuació de la presidenta», va subratllar el portaveu dels comuns.

També el portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, va demanar la seva dimissió per «sectarisme, falta de transparència» i la «degradació que ha generat en les institucions catalanes». Ciutadans, a més, ha sol·licitat que es gravi i es difongui íntegrament la propera reunió de la Junta de Portaveus del Parlament, en la qual està previst que Borràs doni explicacions.

Per la seva banda, a l’inici del ple que va arrencar ahir, Borràs va denunciar que aquesta sessió comenci amb la «composició alterada» per la «ingerència» de la JEC.

Abans del ple, la Mesa va encarregar als serveis de la cambra un informe sobre les decisions adoptades en relació amb el cas Juvillà entre el 27 de gener i el 4 de febrer.