El president de França, Emmanuel Macron, va assegurar ahir que ha rebut garanties per part del seu homòleg de Rússia, Vladímir Putin, que «no hi haurà un deteriorament ni una escalada» entorn d’Ucraïna, l’endemà que tots dos líders mantinguessin una llarga reunió a Moscou que precedia al viatge del mandatari gal a Kíev.

Macron ja es va mostrar optimista davant Putin sobre una possible sortida diplomàtica a l’actual crisi, a l’espera d’uns pròxims dies que, segons les seves paraules, seran «decisius». Ja a l’avió anant cap a Kíev, va confirmar als periodistes que dona per «complerts» els objectius que es va marcar per al seu viatge a Moscou.

D’altra banda, l’alt representant de la UE, Josep Borrell, va assegurar ahir que veu poc probable que Rússia talli «al 100%» l’aixeta del gas a Europa. En un acte a Washington, Borrell va admetre que el bloc comunitari treballa en «alternatives» de subministrament de gas, com Noruega, els Estats Units i Qatar, per si hi ha una «disminució» en l’arribada de gas rus, però no preveu que hi hagi un tall radical.