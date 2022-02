El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez, va qualificar de «disbarat» que es posi en dubte la capacitat del defensor del poble, Ángel Gabilondo, per liderar la Comissió de Recerca d’abusos sexuals a l’Església per haver estat frare a la congregació de Sagrat Cor abans d’entrar en política. «Em sembla un disbarat posar en dubte la capacitat, la integritat, el recorregut, la trajectòria i totes les capacitats que ofereix el defensor del poble, Ángel Gabilondo», va dir en una entrevista en Antena 3, recollida per Europa Press, en ser preguntat sobre aquesta qüestió després que el PSOE registrés dilluns a la Cambra Baixa una proposició no de llei en què demanen a Gabilondo que lideri la recerca sobre els abusos a l’Església i que elabori un informe amb el suport d’una comissió independent d’assessorament.