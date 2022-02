A partir de demà la mascareta ja no serà obligatòria en exteriors a l’Estat espanyol. Malgrat això, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per la sigla en anglès) aconsella mantenir el seu ús en aglomeracions a l’exterior i en espais públics.

En una nova guia publicada aquest dimarts, l’ECDC defensa l’ús de la mascareta quan la distància de seguretat no sigui possible en un context on les autoritats estiguin intentant limitar la transmissió de la covid-19. L’agència europea també la recomana per a espais tancats com supermercats, botigues o el transport públic. «La proporcionalitat, l’acceptació entre la població i l’impacte mediambiental són factors a tenir en compte a l’hora de triar l’estratègia més apropiada sobre l’ús de la mascareta», diu l’ECDC. D’altra banda, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties ha assegurat que les persones vulnerables a la covid-19, com pacients amb patologies de risc o gent gran, haurien de considerar l’ús d’un respirador en comptes de la mascareta. El Consell Interterritorial de Salut també recomana continuar utilitzant-la a l’aire lliure quan es produeixin aglomeracions. El Consell de Ministres d’ahir va aprovar retirar l’obligació de dur mascareta en espais exteriors, també als patis de les escoles. La mesura entrarà en vigor demà després que es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) avui.