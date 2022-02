El 76% de catalans està d’acord amb la immersió lingüística a l’escola i un 24% hi està en desacord, segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) sobre actituds sociopolítiques. Si es pregunta als catalanoparlants, el 95% avala l’actual model lingüístic. En canvi, els enquestats castellanoparlants estan dividits. Un 50% està a favor de la immersió i l’altre 50% no ho està. Pel que fa als votants dels partits, més del 90% dels d’ERC, Junts, En Comú Podem i CUP avala la immersió. I també ho fa el 64% de l’electorat del PSC. En canvi, el 92% de Vox, el 77% de Cs i el 71% del PPC s’hi oposen. D’altra banda, el 58% dels enquestats creu que el català a l’ensenyament és adequat, un 20% el veu insuficient i el 22%, excessiu.

Les preguntes sobre immersió lingüística a l’escola es fan enmig de la polèmica per la decisió del TSJC del 25% de classes en castellà. Segons el CEO, també defensen la immersió a l’escola el 78% dels enquestats que es declaren bilingües i el 88% dels parlants d’altres llengües.

El consens amb la immersió que indica l’enquesta, però, contrasta amb la situació del català: un 78% dels catalanoparlants considera que la situació de la llengua ha empitjorat en els últims anys i, a més, el 68% d’aquests creu que es tracta d’un idioma amenaçat. En canvi, si es pregunta als castellanoparlants: un 48% creu que el català s’ha mantingut com estava i un 22% que és una llengua amenaçada. Un 58% dels qui tenen el castellà com a llengua pròpia consideren que el català té el futur garantit, cosa que només comparteix un 22% dels catalanoparlants.

Pel que fa a l’ús del català, la percepció d’ús insuficient de la llengua és majoritària als àmbits de les plataformes digitals, l’administració de l’estat i els jutjats. Per contra, l’ús a l’administració de la Generalitat és percebut com a adequat per al 66% de les persones entrevistades. També destaca que la majoria dels catalans està d’acord en la política lingüística que fa referència a l’etiquetatge (67%), les campanyes de promoció (72%), al fet que sigui un requisit per als treballadors públics (72%), i en menor mesura, a la quota a les plataformes (59%).

Segons l’enquesta, prop del 60% dels catalanoparlants afirma que canvia al castellà quan es troba algú que parla castellà. En canvi, entre els castellanoparlants és un 41% el que afirma que canvia de llengua davant d’una persona catalanoparlant. Per contra, davant la situació d’una persona que no sabem en què parla, tant catalanoparlants com castellanoparlants majoritàriament afirmen que tendeixen a mantenir la seva llengua d’identificació. Els castellanoparlants, de mitjana, estan d’acord amb que respondre en català quan algú se’ls adreça en castellà és de mala educació.

D’altra banda, el 57% dels enquestats prefereix un model d’escola basat en les competències i el treball per projectes, respecte del 27% que aposta per la transmissió de coneixements i la memorització. Les persones amb un nivell educatiu superior són les que més prefereixen el model competencial (un 68% davant un 22% favorable al transmissiu), i els enquestats amb ensenyaments obligatoris o inferiors els que menys el defensen (un 47% a favor, i un 30% aposten pel transmissiu). La preferència pel model d’escola varia en funció de la identificació ideològica: d’entre les persones d’esquerres, el 79% prefereix el model competencial, mentre que només són el 52% de les persones que es consideren de dretes.