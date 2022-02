El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va evitar ahir polemitzar amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas Juvillà i va apel·lar l’independentisme a parlar «menys» de si mateix i centrar-se a reconstruir «grans consensos de país».

Després que a principis de setmana Borràs acusés ERC i la CUP de rebutjar el seu pla de desobediència col·lectiva en defensa de l’escó del diputat Pau Juvillà, que la Junta Electoral Central va ordenar retirar, Aragonès va eludir aprofundir en la qüestió en la sessió de control al president, al ple del Parlament.

La primera a recordar-li les paraules de Borràs va ser la presidenta del grup d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, que va retreure a Aragonès el seu «silenci», darrera del qual intenta «amagar sota la catifa» les seves baralles amb JxCat. Albiach va denunciar que Borràs i el conjunt de l’independentisme han «mentit sobre una suposada desobediència que no s’ha vist enlloc» i va instar Aragonès a aprofitar la conferència de dilluns que ve al Museu Nacional d’Art de Catalunya per «rectificar el rumb del seu Govern» i tornar «als grans consensos». Illa va dir que hi anirà per «escoltar» Aragonès «amb interès» i es «fixarà» especialment en els punts que «puguin suscitar grans acords de país.

Per la seva banda, el president del grup de JxCat, Albert Batet, va considerar «evident que la taula de diàleg no està funcionant» perquè Sánchez «no vol tornar a reunir-se ni a negociar». També la diputada de la CUP Basha Changue va arremetre contra una «taula de monòleg» que «no té cap possibilitat de prosperar en la resolució democràtica del conflicte», perquè «l’Estat no té cap voluntat d’acceptar un referèndum ni d’aturar la repressió».

La sessió de control va tenir un moment de tensió per un insult a Aragonès –«fill de puta»– proferit pel diputat de Vox Antonio Gallego, que a instàncies de Borràs va acabar retirant-lo i demanant «disculpes», encara que es va queixar que el president, en la seva intervenció, comparés el seu partit amb «els nazis».