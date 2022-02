Mentre la sisena onada va caient a bon ritme, Catalunya va superar ahir els 26.000 morts oficials per l’epidèmia (26.095). La primera víctima catalana va ser una anciana que va morir el 6 de març del 2020 a l’Hospital de Can Ruti de Badalona. Tots els indicadors epidèmics segueixen millorant a Catalunya, on la velocitat de propagació (Rt) del virus segueix baixant i ahir estava en el mínim de tota la crisi, amb 0,62 -cada 100 infectats contagiaven una mitjana de 62 persones-, una centèsima menys que abans-d’ahir.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 2.647 persones ingressades per covid als hospitals, 80 menys que dimarts, de les quals 397, una més que la vigília, estaven greus a les UCI, 270 d’intubades i 17 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el 26 de desembre.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va arribar el 16 de gener passat al màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, fa catorze dies consecutius que cau en picat, i ahir es va situar en 2.139 punts, 141 menys que dimarts.

La caiguda dels contagis està començant a normalitzar la situació dels ambulatoris, que ahir van atendre 26.213 pacients de covid, 12.000 menys que el dia anterior i gairebé una tercera part que dimarts de la setmana passada.

Els casos diaris de positius en tests d’antígens a persones amb símptomes es van situar abans-d’ahir en 2.619, gairebé la meitat que dilluns i una tercera part dels diagnosticats dimarts de la setmana passada. El total de casos confirmats de covid per tot tipus de proves puja a 2.305.527, dels quals 11.153 van ser notificats en les 24 hores anteriors, mentre que els últims 7 dies hi va haver 93.191 diagnòstics confirmats per PCR o test d’antígens, amb una mitjana encara de 13.313 casos diaris.

Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per covid un total de 26.095 persones, el 0,35% de la població catalana, segons el Departament de Salut, que va actualitzar ahir el registre oficial després de quatre dies sense fer-ho amb la suma de 196 noves defuncions que van tenir lloc els últims dies.

L’última setmana han mort a Catalunya per covid 272 persones, una mitjana de gairebé 39 al dia, amb un pic en aquesta sisena onada de 58 morts el 31 de gener, lluny del màxim de tota l’epidèmia, que es va registrar el 30 de març del 2020, amb 417 morts per la malaltia en un sol dia.