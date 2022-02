Centrem, que encapçala l’exconsellera i ex-secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha sondejat l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell com a candidat a l’alcaldia de Barcelona a les eleccions del 2023.

Segons va avançar Nació Digital, hi ha hagut diverses trobades entre Chacón i Rosell per plantejar-li aquesta possibilitat, tot i que també s’han sondejat altres noms. Els responsables de la formació consideren que Rosell podria ser un perfil adequat coma a alternativa al model de l’actual alcaldessa, Ada Colau, i que pot sumar els sectors empresarials, entre d’altres. L’expresident blaugrana va ser detingut el 2017 per presumptament integrar una xarxa que suposadament va blanquejar prop de 20 milions a partir de la venda dels drets d’imatge de la selecció brasilera de futbol a una societat amb seu a Qatar i va ser absolt l’abril del 2019, amb la resta d’acusats.