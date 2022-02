La defensa de la família Pujol ha recorregut davant l’Audiència Nacional la decisió del jutge Santiago Pedraz de reclamar a Andorra el resultat de les dues comissions rogatòries que va enviar el 2019, en entendre que la instrucció està acabada i aquestes diligències no tenen «cobertura legal». En el recurs, l’advocat dels Pujol argumenta que l’expedició de les comissions rogatòries, quan el cas ja està llest per a judici, podria suposar una «vulneració del dret de defensa» de la família. La defensa dels Pujol demana a la sala penal que revoqui les diligències complementàries encarregades per Pedraz, qui sol·licita a les autoritats andorranes que complimentin dues comissions rogatòries que va lliurar el jutjat el 2019. L’escrit de la defensa recorda que ni l’acte de conclusió de la instrucció, ni l’escrit d’acusació de la Fiscalia, ni el d’obertura de judici oral «contenen cap esment» a les comissions rogatòries.