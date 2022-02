La Fiscalia ha demanat ara l’arxiu de la querella per malversació i prevaricació que va presentar el 2021 contra l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, per pagar les quotes d’adhesió del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Aquesta querella va ser la primera que la Fiscalia va presentar pel pagament de les quotes de l’AMI per part dels ajuntaments independentistes, però el ministeri públic ha conclòs ara que aquesta afiliació no constitueix delicte, encara que demana que es remeti el cas a la Delegació del Govern per si considera que ha d’interposar-se algun recurs contenciós administratiu. En la seva querella, que està en mans d’un jutjat de Vilanova i la Geltrú que haurà de decidir si l’arxiva, el ministeri públic xifrava en un total de 2.231 euros la suma de les quotes pagades per l’Ajuntament de Cubelles a l’Associació de Municipis per la Independència a càrrec de les arques municipals.