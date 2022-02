La Sindicatura de Comptes ha trobat irregularitats en contractes derivats de la pandèmia de la covid de la Generalitat i ens locals. L’ens ha publicat i tramès al Parlament dos informes sobre la contractació administrativa derivada de la pandèmia. Entre els casos, es detalla que l’ICS va pagar, «incorrectament», 7,91 milions d’euros per la compra d’uns respiradors i que no ha recuperat els diners. L’informe també fa referència al contracte del Sistema d’Emergències Mèdiques per al seguiment de contactes positius.

Segons les dades, entre l’octubre del 2020 i el gener del 2021 hi va haver una reducció progressiva de les trucades mensuals del 26,3%, però el dimensionament del contracte, en termes de personal adscrit al servei, va augmentar el 95,2%. D’altra banda, la Sindicatura alerta que es va modificar el contracte d’emergència de subministraments de tests ràpids que va suposar incrementar del 500% de l’import del contracte. Es va passar d’1 a 6 milions de tests; i el contracte va passar de 4,5 a 27 milions. L’ens considera que no s’hauria d’haver tramitat una modificació del contracte d’emergència, sinó que s’hauria hagut de tramitar un nou contracte d’emergència. El deute de gairebé 8 milions pels respiradors, segons la Tresoreria de la Generalitat, va ser per un error del sistema informàtic de compensació de les factures comptabilitzades amb l’import de les bestretes efectuades. Es van pagar al proveïdor 7,91 milions en lloc de compensar l’import amb la bestreta.